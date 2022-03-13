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Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayserispor'dan Ahmet Çalık forması

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün oynanan maç öncesinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e Ahmet Çalık isimli Kayserispor forması hediye etti.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, bugün oynanan maç öncesinde Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen'e Ahmet Çalık isimli Kayserispor forması hediye etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Kayseri'de oynanan Kayserispor - Konyaspor maçı öncesinde iki takım başkanları ve yöneticileri yemekte buluştu. İki ekip başkanı birbirlerine başarılar dilerken, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık'ın isminin yazıldığı Kayserispor formasını Konyaspor başkanı Fatih Özgökçen'e hediye etti.

Kayserispor Kulübü Berna Gözbaşı ile Fatih Özgökçen'in Ahmet Çalık isimli formayla çektirdiği fotoğrafı, "Unutmadık Ahmet. Seni hiç unutmayacağız" cümleleri ile paylaştı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Berna Gözbaşı, Ahmet Çalık, Kayserispor, Konyaspor, Spor, Haberler

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