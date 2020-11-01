Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

01.11.2020 23:25 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:02
Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı

Süper Lig'de mücadele veren Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. Ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve müsabakayı kaybeden sarı-kırmızılı takımda Bayram Bektaş dönemi sona erdi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmanın ardından teknik direktör Bayram Bektaş ve ekibiyle yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı belirtildi.

"YENİ KARİYERİNDE YÜREKTEN BAŞARILAR DİLERİZ"

Açıklamada, "Bayram Bektaş ve ekibine takımımıza hizmetleri, emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Sarı-kırmızılı kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayram Bektaş hocamızla karşılıklı anlaşarak yolumuzu ayırmaya karar verdik, kendisine yeni kariyerinde yürekten başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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