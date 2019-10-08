Kayserispor'da Tayfur Havutçu sesleri

08.10.2019 10:03

Kötü sonuçların ardından Kayserispor'da hem başkan Erol Bedir hem de Teknik Direktör Hikmet Karaman görevi bırakırken, başkanlık görevine Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman oy birliği ile getirilmişti.

İLK ADAY TAYFUR HAVUTÇU

Sarı kırmızılı ekipte şimdi gündem yeni hocanın kim olacağı... Hikmet Karaman'ın koltuğuna 1 numaralı aday, Tayfur Havutçu. Milli arada genç teknik adam ile görüşecek olan yönetimin ajandasında Hamza Hamzaoğlu, Samet Aybaba ve İlhan Palut gibi isimler de yer alıyor.

MİLLİ TAKIM'DAN AYRILMIŞTI

A Milli Takım eski Teknik Direktörü Mircea Lucescu döneminde antrenörlük görevine gelen Tayfur Havutçu istifasını Türkiye Futbol Federasyonu yönetimine vermişti.