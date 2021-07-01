Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
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Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi transfer ettiği Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Rumen stoper Sapunaru, takım arkadaşları ile vedalaştı. Kayserispor forması ile 97 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 3 gol atma başarısı gösterdi.  


Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı
Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan

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