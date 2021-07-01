Kayserispor'da Sapunaru ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, tecrübeli stoper Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı.

Hes Kablo Kayserispor, 2017-2018 sezonu öncesi transfer ettiği Cristian Sapunaru ile yollarını ayırdı. Karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Rumen stoper Sapunaru, takım arkadaşları ile vedalaştı. Kayserispor forması ile 97 maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 3 gol atma başarısı gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan