Kayserispor'da Pedro sevinci
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Kayserispor'da Pedro sevinci

25.09.2020 16:44 | Son Güncelleme: 25.09.2020 17:00
Kayserispor'da Pedro sevinci

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı geçti.

Hes Kablo Kayserispor'da Pedro Henrique'nin sakatlığı geçti.

Hes Kablo Kayserispor'un en etkili futbolcularından birisi olan Pedro Henrique oynayabilecek duruma geldi. Sakatlığından ötürü ligin ilk 2 hafta maçında formasını giyemeyen Pedro Henrique, yarın oynanacak B.B.Erzurumspor maçında takımındaki yerini alabilecek. Hafta başından beri takımla birlikte çalışmalara başlayan ve yapılan son kontrollerde oldukça sağlıklı ve hırslı olduğu gözlenen Pedro Henrique'nin yarınki maçta ilk 11'de oynayacağı alınan bilgiler arasında.

Pedro Henrique formasına kavuşurken Harrison Manzala ile Daniel Avramovski ise sakatlığından ötürü bu haftada da oynayamayacak.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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