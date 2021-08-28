Kayserispor'da Mame Thiam'ın lisansı çıktı
Yukatel Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ın lisansı çıktı.
Yukatel Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ın lisansı çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hafta içi takıma katılarak çalışmalara başlayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansı bugün çıktı. Mame Thiam, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı kafilesinde yer alacak. Sarı Kırmızılılar Mame Baba Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı