Kayserispor'da Mame Thiam'ın lisansı çıktı
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Kayserispor'da Mame Thiam'ın lisansı çıktı

Kayserispor'da Mame Thiam'ın lisansı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ın lisansı çıktı.

Yukatel Kayserispor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Senegalli forvet Mame Baba Thiam'ın lisansı çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da hafta içi takıma katılarak çalışmalara başlayan 28 yaşındaki Senegalli futbolcunun lisansı bugün çıktı. Mame Thiam, ligin 3. haftasında yarın oynanacak olan Medipol Başakşehir maçı kafilesinde yer alacak. Sarı Kırmızılılar Mame Baba Thiam ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - KAYSERİ

Kayserispor'da Mame Thiam'ın lisansı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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