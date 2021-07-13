Kayserispor'da genç futbolcular Doğan, Emre ve Nurettin'in sözleşmeleri uzatıldı

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcular Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerinin 2024-2025 sezon sonuna kadar, Emre Demir'in sözleşmesinin ise 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor, genç futbolcular Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz'ın sözleşmelerinin 2024-2025 sezon sonuna kadar, Emre Demir'in sözleşmesinin ise 2022-2023 sezon sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımız futbolcularından Doğan Alemdar ve Nurettin Korkmaz ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Emre Demir ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşmeleri uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan