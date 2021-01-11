Kayserispor'da Dan Petrescu dönemi resmen başladı

Hes Kablo Kayserispor, anlaşma sağladığı Rumen teknik direktör Dan Petrescu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Törende konuşan Petrescu, ""Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar gittiğim tüm takımlarda hiç böyle karşılanmamıştım" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Rumen teknik direktör Dan Petrescu için imza töreni düzenledi. Deneyimli teknik direktör sarı kırmızılı kulüple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulunan Dan Petrescu, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bugüne kadar gittiğim tüm takımlarda hiç böyle karşılanmamıştım. Çok heyecanlıyım. Riski seviyorum, riski sevmeyen başarılı olamaz. 20 yıl futbol oynadım, hocalık kariyerimde birçok ülkede görev yaptım. Türkiye ligi çok zor ve güzel bir lig" dedi.

"TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

Başarılı olmak için çok çalışacaklarını belirten Petrescu, "Bizim için en önemlisi puan kazanmak. Amacımız kulübümüzü üst sıralara çıkartmak. En önemlisi takım ruhu. Son iki maçta bunu gördüm, Gaziantep FK karşılaşmasında da bu ruhu sahaya yansıtacağız. Çok büyük takviyeler yapmadan takımımızı ligde tutup gelecek sene daha büyük hedeflerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.