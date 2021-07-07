Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı

Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor'da Denis Alibec ve Daniel Avramovski takıma katıldı.

Hes Kablo Kayserispor'da Denis Alibec ve Daniel Avramovski takıma katıldı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak nezaretinde hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılı takımda iki oyuncu izinden döndü. Rumen forvet Denis Alibec ve Kuzey Makedonyalı Daniel Avramovski Kayseri'ye gelerek takıma katıldı. Takımdan ayrı düz koşu yapan iki oyuncu bir kaç gün içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacakları kaydedildi.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Heyecan başlıyor! Süper Lig fikstür çekimi 13 Temmuz'da yapılacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Mostafa Mohamed
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 15:17:27. #1.16#

title