Kayserispor'da 34 futbolcunun lisansı çıktı
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Kayserispor'da 34 futbolcunun lisansı çıktı

Kayserispor'da 34 futbolcunun lisansı çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Yukatel Kayserispor takımında 34 futbolcunun lisansı çıktı.

Yukatel Kayserispor takımında 34 futbolcunun lisansı çıktı.

Süper Lig 2021-2022 sezon hazırlıklarını sürdüren Yukatel Kayserispor'da kadro şekilleniyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen futbolcu isimlere lisans çıkmaya başladı.

TFF, şu ana kadar Hes Kablo Kayserispor takımından 34 futbolcunun lisans işlemlerini tamamladı. Yeni transferlerden Ali Karimi, Bilal Bayazit, Emrah Başsan, Onur Bulut, İbrahim Akdağ, Linoel Carole, Majid Hosseini, Mustafa Pektemek, Miguel Filipe Nunes Cardoso, Olivier Kemeni Mario Gavranovic, ve Gökhan Sazdağı'nın lisansları çıkarken diğer oyuncuların lisanslarının ise bugün çıkması bekleniyor. Yukatel Kayserispor'da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar;

Abdulkadir Taştan, Ahmet Kağan Malatyalı, Ali Karimi, Anthony Uzodimma, Bernard Mensah, Bilal Bayazit, Daniel Avramovski, Dimitrios Kolovetsios, Doğan Alemdar, Emrah Başsan, Emre Demir, Gökhan Sazdağı, İbrahim Akdağ, İlhan Parlak, Joseph Attamah, Karahan Yasir Subaşı, Linonel Carole, Mario Gavranovic, Mehmet Eray Özbek, Miguel Filipe Nunes Cardoso, Muhammed Eren Arıkan, Mustafa Pektemek, Nurettin Korkmaz, Olivier Kemen, Onur Bulut, Onur Can Özdemir, Ömer Uzun, Ramazan Civelek, Seyedmadij Hosseini, Silviu Lung, Talha Sarıaslan, Uğur Demirok, Umut Eren Tunç ve Zoran Kvrzic. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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