Kayserispor, Chelsea efsanesi Dan Petrescu'yu takımın başına getirdi

Beşiktaş yenilgisi sonrası Samet Aybaba ile yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor, teknik direktörlük görevine Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu ile anlaştı. Petrescu, futbol kariyerinde uzun bir dönem Chelsea forması giymişti.

Süper Lig'de 16. haftayı 21. sırada geçen Hes Kablo Kayserispor, Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu ile 2.5 yıllık anlaşmaya vardı.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan ve 6 hafta sonra yolları ayırıp Samet Aybaba ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor'da üçüncü teknik direktör Petrescu oldu. 53 yaşındaki Rumen hocanın kısa süre içinde Kayseri'ye gelmesi bekleniyor.

4 YIL CHELSEA'DE OYNADI

Dan Petrescu, futbolculuk döneminde 1996-2000 yılları arasında İngiliz devi Chelsea'nin formasını giymişti.