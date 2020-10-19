Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya taraftarlar saldırdı
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya taraftarlar saldırdı

19.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 19.10.2020 14:28

Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da bir grup taraftar, başkan Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya saldırı düzenlendi. Berna Gözbaşı'nın kardeşi darp edilirken, kızı ise baygınlık geçirdi.

Hes Kablo Kayserispor, Demir Grup Sivasspor maçı sırasında kulüp başkanı Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleştiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada Berna Gözbaşı'nın kardeşinin darp edildiği, kızının ise yaşanan arbedede nefesinin kesilip bayıldığı aktarıldı.

Kayserispor açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

17.10.2020 Cumartesi günü Sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı'nın geçmişte ÖSS derecesi bulunan ve Türkiye'nin yetiştirdiği ender gençlerden biri olan kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri Kayserispor taraftarı olarak görmemiz mümkün değildir.

Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve ailesinin bulunduğu locaya taraftarlar saldırdı

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Haber Yorumları (2)
MALATYA44: Başkan hatırlıyormusun sezon sonunda takımın küme düşmüştü ama sen kadınlığını ve dokunulmazlığını kullanarak kulüpler birliği toplantısında terör estirdin sırf senin yüzünden düşmesi gereken diğer takımlarda küme düşmedi yetmedi lig tarihinde ilk defa saçma sapan bir sistemle lig 21 takıma çıktı peki daha önceki sezon hakem oyunlarıyla küme düşen Erzurumun ne kabahati vardı ?Beter olun gerçi sivasta kayseride çürük bir elmanın iki yarısı sosyal yapı olarak aynısınız anlayan anladı.
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AFYONLU: ÇOK UMRUMUZDAYA
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