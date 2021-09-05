Kayserispor acı haberle sarsıldı! Efsane başkan Recep Mamur hayatını kaybetti

Kayserispor eski başkanlarından iş insanı Recep Mamur, evinde fenalaşarak kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Efsane başkan Mamur, Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmıştı.

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki Mamur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Recep Mamur'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayserispor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.