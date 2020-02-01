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Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Hes Kablo Kayserispor'da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.

01.02.2020 10:19 | Son Güncelleme: 01.02.2020 10:24
Kayserispor 7 oyuncuyu profesyonel yaptı

Kayserispor'da alt yapısında yetişen 7 oyuncu ile profesyonel sözleşme yaptı.


Hes kablo Kayserispor alt yapısında bulunan , Çötür, Berke Kaya, Taner Gümüş, Barış Emirhan Doğan, Ahmet Zekeriya Kartal ve Ömer Memiş profesyonel oldular. 7 futbolcu hem A takım kadrosunda yeralıp antrenmanlarını yaparken U19 takımı ile de maçlara çıkmaya devam ediyorlar. Diğer yandan sezon başında profesyonel olan futbolculardan Ercan Çifçi, TFF 2.Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor'a kiralık olarak gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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