Kayserispor 7 kırmızı kart gördü
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Kayserispor 7 kırmızı kart gördü

Kayserispor 7 kırmızı kart gördü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, geride kalan sezon 7 kırmızı kart gördü.

Kayserispor, geride kalan sezon 7 kırmızı kart gördü.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonunu 41 puanla noktalayan Kayserispor'da 7 futbolcu kırmızı kart gördü. Sarı Kırmızılı takımda Rumen futbolcu Cristian Sapunaru iki kez kırmızı kart gördü. Kayserispor'da kırmızı kart gören oyuncular şunlar:

Cristian Sapunaru (Sivasspor-Alanyaspor), Pedro Henrique (Hatayspor), Aaron Lennon (Konyaspor), İlhan Parlak (Fenerbahçe), Muğdat Çelik (Galatasaray), Miguel Lopes (Beşiktaş)

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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