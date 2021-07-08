Kayserispor 4 oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı

Hes Kablo Kayserispor, altyapıdan 4 oyuncu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Hes Kablo Kayserispor, altyapıdan 4 oyuncu ile 3'er yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, altyapısında bulunan 4 genç oyuncuyla profesyonel sözleşme imzaladı. U19 takımında forma giyen Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Enes Koçoğlu ve Emincan Uysal ile sözleşme imzalayan Sarı-Kırmızılılar ilerleyen günlerde oyuncuları A takım kadrosuna katacak. Başkan Berna Gözbaşı imza töreninde yer aldı.

Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserispor Futbol Akademisi bünyesinde bulunan Yunus Emre Kılınç, Ethem Balcı, Emincan Uysal ve Enes Koçoğlu ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere profesyonel futbolcu sözleşmesi imzalandı" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı