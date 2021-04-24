Kayserispor 22 futbolcuyla gitti

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor.

Deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor.

Süper Lig'in 37. haftasında lider Beşiktaş'a konuk olacak Kayserispor tüm hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde çalışan ve dün akşam da İstanbul'a giden Kayserispor kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor. Sarı Kırmızılı takımın kafilesinde Silviu Lung, İsmail Çipe, Doğan Alemdar, Dimitrios Kolovetsios, Mario Paz, Zoran Kvrzic, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Karlo Muhar, Joseph Attamah, Besard Sabovic, Emre Demir, Aaron Justin Lennon, Melih Okutan, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Kevin Luckassen, İlhan Parlak, Denis Alibec, Anton Maglica ve Muğdat Çelik yer aldı.

Kayserispor'da sakatlığı bulunan ve maç oynayacak durumda olmayan Uğur Demirok, Gustavo Campanharo, Ömer Uzun ile sarı kart cezalısı Daniel Avramovski İstanbul'a götürülmedi. Ayrıca izinli olarak Kayseri'den ayrılan ve ülkesine giden Cristian Sapunaru ile Miguel Lopes de maç kadrosunda yok. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı