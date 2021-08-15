Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu
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Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu

Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A,Ş sporcusu ve Okçuluk Milli Takım sporcusu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu.

Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası Polonya'nın Wroclaw kentinde düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. sporcusu Yunus Emre Arslan Okçuluk Milli Takımı ile katıldı. Kayserili sporcu Yunus Emre Arslan, Okçuluk Gençler Dünya Şampiyonası'nda 3. oldu. - KAYSERİ

Kayserili Yunus Emre Arslan dünya 3.'sü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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