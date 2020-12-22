Kayserili sporcular Adana'dan bronz madalya ile döndü
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Kayserili sporcular Adana'dan bronz madalya ile döndü

22.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:25
Kayserili sporcular Adana'dan bronz madalya ile döndü

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi finalleri Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli yarışmalarla sona erdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2020 yılı faaliyet programında yer alan Bölgesel Kros Ligi finalleri Adana'da yapılan birbirinden çekişmeli yarışmalarla sona erdi.

Bölgesel Kros Ligi birinci ayağı Kayseri'de yapılmıştı. Kayseri'de yapılan yarışlarda dereceye giren sporcular ve takımlar Adana'da yapılan final yarışlarına katılmaya hak kazanmıştı. Bugün yapılan yarışlarda Kayseri'den katılan sporcular takım olarak üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, atletizm sporcularını, antrenörleri Hülya Bayram ile Muzaffer Bayram'ı ve yarışlara İç Anadolu Bölge Koordinatörü olarak katılan Atletizm İl Temsilcisi Kemal Koyuncu'yu tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kayserili sporcular Adana'dan bronz madalya ile döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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