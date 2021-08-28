Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti

Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Mehdi Yüreğiçatal şampiyon oldu.

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Mehdi Yüreğiçatal şampiyon oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Erkekler kata dalında rakiplerini geçerek şampiyon olan Muhammet Mehdi Yüreğiçatal'a madalyasını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti. - KAYSERİ

Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Emine Erdoğan Meral Akşener Vladimir Putin Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Cristiano Mesut Özil Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 14:48:48. #1.16#

title