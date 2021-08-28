Kayserili şampiyona madalyasını Ali İhsan Kabakcı takdim etti

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Mehdi Yüreğiçatal şampiyon oldu.

Kayseri'de düzenlenen Yıldızlar Karate Türkiye Şampiyonasında Kayserili sporcu Muhammet Mehdi Yüreğiçatal şampiyon oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen Karate Yıldızlar ve Yurt Lig Türkiye Şampiyonası devam ediyor. Erkekler kata dalında rakiplerini geçerek şampiyon olan Muhammet Mehdi Yüreğiçatal'a madalyasını Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı takdim etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı