Kayserili gençler Trabzon'da doğa kampı yapacak
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Kayserili gençler Trabzon'da doğa kampı yapacak

Kayserili gençler Trabzon'da doğa kampı yapacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın etkinlikleri çerçevesinde Trabzon'da 7. Doğa Kampı'na katılacak.

Kayserili gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın etkinlikleri çerçevesinde Trabzon'da 7. Doğa Kampı'na katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği Gençlik Kampları kapsamında Kayseri ve Yozgat'tan 40 genç Trabzon'da doğa kampına katıldı.

7. Dönem Doğa Kampı kapsamında Kayseri'den 30, Yozgat'tan 10 olmak üzere 40 genç Trabzon'da Doğa Kampı yapacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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