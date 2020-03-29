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İsmail Okumuş, Koronavirüs, Türkiye, Spor

Kayserili antrenörlerden örnek davranış

Kayserili antrenör İsmail Okumuş ve Orhan Uluçay, ekonomik sıkıntı içerisindeki yardıma muhtaç ailelere destek olmak için kolları sıvadı.

29.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 29.03.2020 16:42
Kayserili antrenörlerden örnek davranış

Kayserili antrenör İsmail Okumuş ve Orhan Uluçay, ekonomik sıkıntı içerisindeki yardıma muhtaç ailelere destek olmak için kolları sıvadı.

Türkiye'de de yoğun bir şekilde hissedilen Covid-19 vakasından ötürü yardıma muhtaç ailelere yapılması için başlatılan yardım kampanyaları çığ gibi büyüyor.

Ünlü futbolcular ve sanatçılar, sosyal paylaşım sitelerinden birbirlerini etiketleyerek yardım desteği çağrısı yaparken Kayserili antrenörler de kendi düzeylerinde yardım yapma kararı aldı.

Kayseri amatör küme takımlarından Kayserigücü Antrenörü İsmail Okumuş ve Cuma Uluçay Talasspor antrenörü Orhan Uluçay, 10'ar aileye iaşe yardımı yapma kararı aldıklarını duyurdu. İsmail Okumuş, yaptığı duyuruda, "Bilindiği üzere zor bir süreçten geçiyoruz. Gün gün daha kötüye gitmekte olan ekonomimiz ve bu doğrultuda işten çıkartılanlar, işe gidemeyenler ve gündelik ile çalışan kardeşlerimiz var. Evinin kirasını ödeyemeyen, elektrik, su, doğalgaz faturasını ödeyemeyen, evinin mutfak ihtiyacını yapamayan, çocuğunun bezini alamayan ve bu doğrultuda stres ve bunalıma giren ailelerimiz var. Bu virüs malesef yardıma muhtaç vatandaşlarımızı daha çok etkiledi. Bu doğrultuda birkaç hocalarımla birlikte yardım kampanyası başlattık. Bu yardım kampanyamıza desteklerinizi bekliyorum. Lütfen 05439425310 numaralı telefondan tarafıma ulaşın" mesajı paylaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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