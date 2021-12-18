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Kayserigücü FK, son antrenmanını kar altında yaptı

Kayserigücü FK, son antrenmanını kar altında yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserigücü Futbol Kulübü yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

KAYSERİ (İHA) - Kayserigücü Futbol Kulübü yarın oynayacağı Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını tamamladı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu takımlarından Kayserigücü FK, ligin 8.haftasında yarın Kayseri Gençlerbirliği ile 3 puan mücadelesi verecek. Ligde son iki maçından sahadan beraberlikle ayrılan sarı siyahlılar çıkışa geçmek istiyor. Ligde geride kalan 7.hafta sonunda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Kayserigücü FK topladığı 14 puanla B Grubunda ikinci sırada yer alıyor. Kayseri Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını dün Argıncık Stadı'nda antrenör İsmail Okumuş nezaretinde kart altında yaparak tamamlayan Kayserigücü FK maç saatini beklemeye başladı.

Yarın Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak olan Kayserigücü FK ile Kayseri Gençlerbirliği müsabakası saat 14.00'de başlayacak ve karşılaşmada Hüseyin Keğin düdük çalacak. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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