Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.
Kayseri U-15 Futbol Ligi B Grubu'nda oynanan 3. hafta maçında Kayserigücü'nü 4-0 yenen Erkiletspor, yoluna namağlup olarak devam etti.
Stat Argıncık 1 Nolu Saha
Hakemler: Yakup Aksoy xx, Barışcan Ateş xx, Emre Ünlü xx
Erkiletspor: Arslan Murat xxx, İlker Toprak xxx, Gazi Hançer xxx, Ahmet Kaan Bekdemir xxx, Abdulbaki Öztoprak xxx, Emircan Irmak xxx, Enes Tulgay xxx, Mikail Akdaş xxx, Yusuf Şahin Yüksel xxx, Melih Pınar xxx, Hayrettin Karabulut xxx
Kayserigücü: Önder Yıldız x, Eser Ünal x, Yahya Kocabaş x, Kemal Çelik x, Duğhan Taştan x, Sami Korkmaz x, Bekir Bozlak xx, Murat Çelik x ( Dk. 36 Ömer Açıkgöz x), Feysal Halavi xx, Eren Muslu xx, Muhammet Erdoğan x ( Dk. 34 Burak Çalış x)
Goller: Melih Pınar Dk: 7 ve 18, Mikail Akdaş Dk: 22, Enes Tulgay Dk: 62 (pen) (Erkiletspor) - KAYSERİ