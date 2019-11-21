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Kayseri Ticaret Borsası

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan işlem gördü.

21.11.2019 12:58 | Son Güncelleme: 21.11.2019 12:58
Kayseri Ticaret Borsası

Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı ortalama 62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 84,60 liradan işlem gördü.Borsada işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün cinsi

Miktarı Fiyat
Buğday (yemlik)Kg 1,40
ArpaKg 1,35
Kabak çekirdeğiKg 19,00
SucukKg 62,64
Pastırma (takım) Kg 84,60
Pastırma (karaparça)Kg 80,00

Kaynak: AA
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