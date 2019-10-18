Kayseri Süper Amatör Küme'de büyük heyecan

18.10.2019 13:39

Kayseri Süper Amatör Küme'de haftanın maçında zirveyi paylaşan Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Gençlerbirliği ligin 5.hafgtasında kozlarını paylaşacaklar.



Mehmet Özet Süper Amatör Küme'nin 5.haftasında Pazar günü zirve mücadelesi veren Trend Gayrimenkulspor ile Kayseri Gençlerbirliği 3 puan mücadelesi verecek. İlk 4 hafta sonunda 9'ar puanı bulunan iki takım Pazar günü Argıncık Stadı 2 Nolu Sahada saat 15.00'de başlayacak.



Hem Trend Gayrimenkulspor hem de Kayseri Gençlerbirliği zorlu maç öncesi hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladılar. Her iki takımda da eksik bulunmazken, futbolseverlerin haftanın en kritik karşılaşmasına yoğun ilgisi bekleniyor.



Ligi 9'ar puan ile sürdüren iki takımda da hedef sahadan galibiyet ile ayrılarak zirve takibini sürdürebilmek olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA