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Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı.

24.02.2020 08:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 08:52
Kayseri Süper Amatör Küme'de 19.hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de ligin ikinci yarısının 19. haftası tamamlandı. Bir birinden önemli karşılaşmaların oynadığı karşılaşmalar ile hem zirve yarışı hem de alt sıralarda yangın yeri. İşte 19.haftanın sonuçları;


Kayseri Gençlerbirliği 5-3 Kayseri Demirspor


Buğdaylıspor 1-3 Hacılar Erciyesspor


Esen Makina Belsinspor 3-2 Trend Gayrimenkulspor


Kayseri Yolspor 1-0 Şimşekspor


Kocasinan Ülküspor 1-0 Özvatan Gençlikspor


Develispor 8-1 Talas Anayurtspor


Kayseri Şekerspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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