Kayseri Süper Amatör Küme 22. hafta tamamlandı Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de ligin 22. haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlandı. Lider Develispor ve takipçisi Esen Makine Belsinspor kazandığı haftada alt sıralarda ise kümede kalma mücadelesi devam ediyor. İşte 22.haftada alınan sonuçlar;



Buğdaylıspor 1-3 Develispor



Esen Makina Belsinspor 2-1 Talas Anayurtspor



Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Yolspor



Hacılar Erciyesspor 4-1 Kayseri Gençlerbirliği



Kayseri Şekerspor 3-1 Kocasinan Ülküspor



Trend Gayrimenkulspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)



Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA