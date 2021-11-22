Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı.
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Tomarza ekibi elde etti.
Stat: Argıncık 1 nolu
Hakemler: Ali Etlikçi xx, Erkan Kırçıl xx, Yakup Aksoy xx,
Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik xx, Mustafa Atsız x, Sedat Kurt xx, Tahir Can Çeçen xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Ömer Altınsay x, Yunus Erme Mert xx, Memduh Çökük xx, Hacı Mert Cingöz xx, Furkan Şentürk xx, Samed Aydın xx
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Şükrü Pekel xxx, İsmail Coşkun xx, Mert Celayir xx, Yusuf Işık xx, Selçuk Yılmaz xxx, Resul Kural xxx, Mahmut Günana xxx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Helvacı xx, Erol Hayta xxx
Goller: Memduh Çökük Dk.15 (Kayseri Gençlerbirliği) Erol Hayta Dk.20, Resul Kural Dk.83 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ
Fenerbahçe'nin 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanan Galatasaray, Fenerbahçe derbisindeki hakem yönetimi sizce nasıldı? #GSvsFB #Fenerbahçe #Galatasaray— Haberler (@Haberler) November 22, 2021
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