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Kayseri Süper Amatör Küme

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Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör küme maçında Kayseri Gençlerbirliği ile Tomarza Belediyespor karşılaştı. 3 golün atıldığı maçta 3 puanı Tomarza ekibi elde etti.

Stat: Argıncık 1 nolu

Hakemler: Ali Etlikçi xx, Erkan Kırçıl xx, Yakup Aksoy xx,

Kayseri Gençlerbirliği: Kemal Çelik xx, Mustafa Atsız x, Sedat Kurt xx, Tahir Can Çeçen xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Ömer Altınsay x, Yunus Erme Mert xx, Memduh Çökük xx, Hacı Mert Cingöz xx, Furkan Şentürk xx, Samed Aydın xx

Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Şükrü Pekel xxx, İsmail Coşkun xx, Mert Celayir xx, Yusuf Işık xx, Selçuk Yılmaz xxx, Resul Kural xxx, Mahmut Günana xxx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Helvacı xx, Erol Hayta xxx

Goller: Memduh Çökük Dk.15 (Kayseri Gençlerbirliği) Erol Hayta Dk.20, Resul Kural Dk.83 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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