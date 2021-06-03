Kayseri Şeker ve iştiraklerinde çalışan 1385 işçinin TİS görüşmeleri başladı
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Kayseri Şeker ve iştiraklerinde çalışan 1385 işçinin TİS görüşmeleri başladı

Kayseri Şeker ve iştiraklerinde çalışan 1385 işçinin TİS görüşmeleri başladı
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Ekonomi

Kayseri, Boğazlıyan, Turhal Şeker Fabrikaları ve Kayseri Şeker iştiraklerinde çalışan 1385 işçiyi kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı.

Kayseri, Boğazlıyan, Turhal Şeker Fabrikaları ve Kayseri Şeker iştiraklerinde çalışan 1385 işçiyi kapsayan 29. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri başladı.

Fabrikadan yapılan yazıyı açıklamaya göre, Kayseri Şeker ile Şeker-İş Sendikası arasında yürütülen görüşmeler sonunda ortaya çıkacak sonuç, 2 yıllık bir dönemi kapsayacak.

Kayseri Şeker Fabrikası Toplantı Salonu'nda başlayan TİS görüşmelerinin ilk toplantısına Kayseri Şeker adına, Kayseri Şeker Genel Müdürü İsmail Gedik, genel müdür yardımcıları Kazım Duygulu, Sırrı Doğanlı, Turhal Şeker Fabrikası adına Fabrika Müdürü Hulusi Yüksel, Boğazlıyan Şeker Fabrikası adına Fabrika Koordinatörü Ümit Almak, Kayseri Şeker İnsan Kaynakları Müdürü Hasan Apaydın, Şeker-İş Sendikası adına Genel Sekreter Ferdi Şengül, Mali Sekreter İlhan Özyurt ve Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı katıldı.

1385 işçiyi ilgilendiren görüşmeler sonuçlandığında Kayseri Şeker'de 29. kez, iştiraklerinde ise 4. kez TİS imzalanmış olacak.

Kayseri Şeker ve iştiraklerinde çalışan 1385 işçinin TİS görüşmeleri başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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