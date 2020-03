Kayseri OSB Teknik Koleji Antrenörleri Harun Şahin & Seher Şahin Açıklaması Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı antrenörleri Harun Şahin ile Seher Şahin, sezonun değerlendirmesini yaptı.

Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor Voleybol takımı antrenörleri Harun Şahin ile Seher Şahin, sezonun değerlendirmesini yaptı. Antrenörler, şampiyon olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi 6. Grup'taki mücadelesini namağlup tamamlayarak Play-Off oynamaya hak kazanan, Play-Off maçlarında da başarılı olarak Türkiye Kadınlar Voleybol 1.Ligi'ne yükselen Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor'da mutluluk hakim. Takım antrenörleri Harun Şahin ile Seher Şahin, zorlu bir maratonu hedeflerine ulaşarak noktalamanın haklı gururu içerisinde olduklarını söyledi. Sezonun değerlendirmesini İHA muhabirine yapan Harun Şahin "Kayseri OSB Teknik Koleji Atletikspor olarak gerek alt yapıda gerekse A takım seviyesinde başarılı bir sezon geçirdik. Son iki sezonda terfi maçlarında 1. Lig'in kapısından dönen takımımız, şehrimize verdiğimiz sözü tutmak için büyük bir inançla mücadele etti. Grup maçlarını namağlup tamamladıktan sonra Yarı Final ve Final etaplarında önemli takımları saf dışı bırakarak Kayseri'ye kupayla dönmenin kıvancını yaşıyoruz. Şehrimiz tüm bu süreç boyunca takımımıza teveccüh gösterip sahip çıkmıştır; biz de adımızda Kayseri, armamızda Erciyes'i taşımanın sorumluluğuyla şehrimize bir söz vermiştik. Kayseri'ye kupayla döndük" dedi.

Antrenör Harun Şahin, "Şüphesiz, her başarıda görünenden çok fazlası vardır. Başta evde dualarıyla tribünde tezahüratlarıyla yanımızda olan ve takımını bağrına basan Kayseri halkına ve bu gençlere inanan Onursal Başkanımız Sayın Tahir Nursaçan ve Kayseri OSB yönetimine, her zaman yanımızda olan Kulüp Başkanımız ve ağabeyimiz sayın Adil Özhan'a, kulüp yöneticilerimize, sponsorlarımıza, velilerimize, her şartta haberi kovalayan siz değerli basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum, bu gurur hepimizin" açıklaması yaptı.

Antrenör Seher Şahin ise, "Voleybol alt yapıda bu sezon 4 farklı kategoride yüzden fazla sporcuyla mücadele ettik. Genç, küçük ve midi kızlar kategorisinde Kayseri şampiyonu olarak şehrimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı elde ettik. A takımımızın 1. Lig'e çıkmasından ötürü çok mutluyuz. Ülkemizin içinde bulunduğu durumdan ötürü takvimler henüz belli değil ama biz sezonu henüz kapatmadık" dedi.

Covid 19 virüsü ile ilgili sporcuları sürekli uyardıklarını da söyleyen antrenör Seher Şahin, "Tüm dünyada görüldüğü gibi ülkemizde de görülen salgından Atletikspor ailesini mümkün olduğunca uzak tutmaya çabalıyoruz. Sporcu sayısı bakımından Kayseri'nin en büyük kulübüyüz. Bu da bize ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Sosyal medyanın tüm kanallarını kullanarak sporcularımıza evde kalmaları konusunda telkinlerde bulunuyoruz. Allah, devletimize zeval vermesin. Millet olarak kenetlenerek bu krizinde üstesinden geleceğimize inanıyorum" açıklamalarında bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA