Kayseri maçına saatler kala kaptan Atiba kadrodan çıkartıldı
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Kayseri maçına saatler kala kaptan Atiba kadrodan çıkartıldı

Haberler.com - Haberler | Spor

Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, Kayserispor karşılaşmasına saatler kala maçın kadrosundan çıkartıldı. Cuma akşamı yapılan antrenmanı ağrıları olduğu gerekçesiyle yarıda bırakan Kanadalı orta sahanın, son tetkiklerin ardından maçta oynaması sakıncalı bulundu. Böylece Beşiktaş'taki eksik sayısı 7'ye yükseldi.

Siyah-Beyazlılar son dönemde adeta revire döndü. Şampiyonluk yarışında lider konumdaki takım, son hafta alınan kötü skorlar ve sakatlık haberleriyle şanssız bir serüvenin içine girdi. Kara Kartal, son olarak Atiba'dan gelen haberle yıkıldı. Cuma akşamı gerçekleştirilen antrenmanda ağrıları olduğu gerekçesiyle Atiba idmanı yarıda bıraktı.

Kayseri maçına saatler kala kaptan Atiba kadrodan çıkartıldı

"RİSKE ETMEYELİM"

Bugün öğlen saatine kadar durumu için beklenen Atiba'ya sağlık ekibinden onay çıkmadı. Sergen Yalçın'a, "Kesinlikle riske edilmesin" raporunu verdi. Deneyimli kaptan da maçın kadrosundan çıkartıldı. Sergen Yalçın bu akşam Cenk, Hasic, Oğuzhan, Aboubakar, Larin, Welinton (cezalı) ve Atiba'dan yoksun olacak.

Kayseri maçına saatler kala kaptan Atiba kadrodan çıkartıldı
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