Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1 - Haberler Spor
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

STAT: Sümer 2 Nolu SahaHAKEMLER: Cemal Emre Gömeç, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan, 4'üncü Emine Nur KayaKAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, Gülanbar (Dk. 46 Lamia), Aysun, Saniye, Elmas, Şehriban, Mine, Sona, Gülsüm (Dk.79 Pınar), Rabia Behlül (Dk. 46 Şeyma) Dk.

KAYSERİ (DHA) -

STAT: Sümer 2 Nolu Saha

HAKEMLER: Cemal Emre Gömeç, Hatice Yıldırım, Çiğdem Varan, 4'üncü Emine Nur Kaya

KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ: Senem Servet, Alina, Gülanbar (Dk. 46 Lamia), Aysun, Saniye, Elmas, Şehriban, Mine, Sona, Gülsüm (Dk.79 Pınar), Rabia Behlül (Dk. 46 Şeyma) Dk.85 Gizem)

İLKADIM BELEDİYE: Hilal (Dk.29 Zeynep Efşanur), Gülçin, Nehir, Arzu, Ece, Havanur, Güleser, Gamze, Zeliha, Ebru, Ayşenur (Dk.54 Berranur)

GOLLER: Dk.26 Gülanbar ve Dk.43 Gülsüm ( Kayseri Kadın Futbol Kulübü) Dk.67 Ebru (İlkadım Belediye)

SARI KARTLAR: Ece, Nehir  (İlkadım Belediye)

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda yer alan Kayseri Kadın Futbol Kulübü sezonun 4'üncü haftasında konuk ettiği İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor'u 2-1'lik sonuçla mağlup etti.


Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

Kayseri Kadın Futbol Kulübü - İlkadım Belediye Yabancılar Pazarı Spor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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