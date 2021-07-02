Kayseri Hokey takımı ilk maçını kazandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayseri Hokey takımı ilk maçını kazandı

Kayseri Hokey takımı ilk maçını kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 Sezonu U16 Erkekler 5S 2.Lig Play-Off maçlarında Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü, ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

Gaziantep'te düzenlenen 2020-2021 Sezonu U16 Erkekler 5S 2.Lig Play-Off maçlarında Kayseri'yi temsil eden Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü, ilk maçında sahadan galip ayrıldı.

02-05 Temmuz 2021 tarihleri arasında Gaziantep'in ev sahipliğinde yapılan Çim Hokeyi 5S 2.Lig Play-Off maçlarında Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübü sporcuları daha ilk maçında göstermiş oldukları performansla göz doldurdu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular ve antrenörleri Mustafa Kayhan ve Vural Gökhan Karaoğlan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ajda Pekkan Şeyma Subaşı Ece Çeşmioğlu
Spor Cristiano Şenol Güneş Emre Kocadağ Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kayseri Hokey takımı ilk maçını kazandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 17:54:14. #1.15#

title