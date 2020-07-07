Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Silviu Lung'a fahri hemşehrilik teklif etti Kayserispor Kalecisi Silviu Lung, Beşiktaş maçında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti ve maçın yıldızı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Lung'un kurtarışlarına kayıtsız kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda fahri hemşehrilik teklif etti.

Kayserispor-Beşiktaş maçına ev sahibi takımın Rumen kalecisi Silviu Lung'un kurtarışları damga vurdu. Takımını ayakta tutan kurtarışlara imza atan tecrübeli kaleciyi maç içerisinde kutlayan ilk isim ise Beşiktaş'ın yıldızı Burak Yılmaz oldu. Sakatlığına rağmen gollük pozisyonlarda kalesine duvar ören Lung, Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda gole izin vermeyerek haftanın en kritik kurtarışlarından birine imza attı. Silviu Lung, Beşiktaş maçında yaptığı kurtarışlarla toplam 105 kurtarışa ulaştı ve Süper Lig'in en çok kurtarış yapan kalecisi oldu. BELEDİYE BAŞKANINDAN FAHRİ HEMŞEHRİLİK TEKLİFİ Yaptığı üst üste kurtarışlardan sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Beşiktaş maçında sakatlığına rağmen muhteşem kurtarışlara imza atan Silviu Lung'a Twitter hesabından teklifte bulundu. "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili Hemşehrimiz ol" Kayserispor'un 31 yaşındaki kalecisi Silviu Lung'un sarı kırmızılılarla olan sözleşmesi kalan 4 maçın ardından sona erecek.