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Kayseri Birinci Küme A Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Başakpınar Belediyespor, sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Yavuzspor'u 3-0 gibi net bir skor ile yenerek Süper Amatör küme'ye yükselme adına çok büyük bir avantaj elde etti.

23.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:24
Kayseri Birinci Küme A Grubu

Birinci Amatör Küme A Grubu lideri Belediyespor, sahasında ağırladığı en yakın takipçisi Yavuzspor'u 3-0 gibi net bir skor ile yenerek Süper Amatör küme'ye yükselme adına çok büyük bir avantaj elde etti.


Stat: Başakpınar Stadı


HAKEMLER: Burak Altunel xxx, Osman Baruk xxx, Deniz Apaçık xx


BAŞAKPINAR BELEDİYESPOR: Batuhan Karakoç xxx, Ahmed Asaa Mohd xxx, Samet Yılmaz xxx, Umut Akyol xxx, Furkan Ergin xxx, Enes Koç xxx, İsmail Erdi Halis xxx, Harun Aslan xxx, Salih Kamacı xxx ( Dk. 90 Aziz Çelik x), Bünyamin Coşkun xxx, xxx


YAVUZSPOR: Anıl Tekin x, Tolga Taşoluk x, Burak Ekici xx, Birkan Çelik x, Sedat Özdemir x, Alper Demirel x ( Dk. 75 Osman Cengiz x), İsmail Mete x, Tugay Taşoluk x, Ramazan Bulmuş x (Dk. 85 Selçuk Çalışkan x), Ali Püsküllü x, Görkem Gök x (Dk. 46 Fatih Bağcı x)


GOLLER: Resul Yıldırım Dk. 35, İsmail Erdi Halis Dk. 84, Bünyamin Coşkun Dk. 90 - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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