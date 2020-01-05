Kayseri Birinci AmatörKüme A Grubu

05.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:34

Kayseri Birinci Amatör küme A Grubu'nda alt sıralardan kurtulma yarışı veren iki takımın mücadelesinde Amarat Gençlikspor'u 2-0 yenen Güneşspor, önemli bir avantaj elde etti.



Stat Argıncık 1 Nolu



Hakemler: Erdem Sarıaslan xx, Kemal Hattatioğlu xx, Serkan Yıldırım xx



Güneşspor: Ömer Sefa Tuna xxx, Furkan İmdat xxx, Cengizhan Bakar xxx, Memiş Duran Kalalı xxx, Enes Güler xx, Kürşat Cengiz xx, Mehmet Yenilmez xxx, Osman Rızvan xx, Ali Yerlitaş xx ( Dk. 58 Abdulsamet Göktaş x), Mehmet Durdu xxx, Turgut Vural xx (Dk. 85 Turgut Vural x)



Amarat Gençlikspor: Yunus Babayiğit xx, Burak Furkan Bakıcı x, Ömer Buğra Tiryaki xx, Sedat Sönmez xx, Furkan Tağ xx, Muhammed Tarık Tiryaki x (Dk. 58 İsmail Efe x), Furkan Aydın xx, Serhat Bozdoğan xx, Ali Dalmış x, Hakan Beydilli xx, Bayram Dinçer x ( Dk. 70 Suat Polat x)



Goller: Mehmet Durdu Dk. 78, Cengizhan Bakar Dk. 82 (Güneşspor)



Kırmızı Kartlar: Mehmet Durdu Dk. Dk. 79 (Güneşspor), Hakan Beydilli Dk. 90, Burak Furkan Kınacı (Maç Sonu) (Amarat Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA