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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen OSB Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.

23.02.2020 14:07 | Son Güncelleme: 23.02.2020 14:07
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan maçta Anadolu Yıldızları önünde iki kez yenik duruma düşen Atletikspor, sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı üç puanla kapattı.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Erkan Kırçıl xx, Yılmaz Barkın Baygül xx, Mustafa Boylu xx


Anadolu Yıldızları: Hakan Akgüneş xx, Oğuzhan Şimşek xx, Tevfik Sarıkaya x, Hasan Dalkılı x (Baran Ayar x), Ali Yıldız x, Batuhan Şahin xx, Eray Yazılıtaş x, Mustafa Yılmaz x, Muhammed Emre Şahin x, Murat Aydın x, Berat Aydemir xxx


OSB Atletikspor: Adem Özdemir xxx, Yiğit Başaran Hava xxx, Melih Ali Görgülü xx (Dk. 46 Nedim Alibaşoğlu xx), Tuğrul Çetin xxx, İlhan Sefa Köroğlu x (Dk. 42 Abdullah Arpaç xx), İsa Bıçak xx (Dk. 60 Ömer Yıldız xx), Emirhan Kersanlı xxx, Çağlar Aras xxx, Abdullah Mortaş xxx, Çağrı Doğan xxx, Furkan Batar xxx


Goller: Berat Aydemir Dk. 15 ve 35 (Anadolu Yıldızları), Emirhan Kersanlı Dk. 20, Abdullah Mortaş Dk. 63, Furkan Batar Dk. 82 (OSB Atletik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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