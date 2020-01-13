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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 13. Hafta maçında Demirspor'u 3-2 mağlup eden Hacılar Erciyesspor, puanını 19'a çıkartarak yükselişini sürdürdü.

13.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 13.01.2020 10:56
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde oynanan 13. Hafta maçında Demirspor'u 3-2 mağlup eden Erciyesspor, puanını 19'a çıkartarak yükselişini sürdürdü.


Stat: Vali Stadı


Hakemler: Arman Erkılıç xx, Yaşar Beşağıl xx, Bekir Kahraman xx


Demirspor: Yüksel Karslıoğlu x (Dk. 46 Emre Gezgin x), Hulusi Sancak x (Dk. 85 Serkan Erdoğan x), Emircan Koçer xx, Sefa Akkaya x, Alican Koçer x, Behçet Ekinci x, Kerem Doğan xx (Dk. 90 Abdullah Çabuk x), Anıl Taş xx, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı xxx, Derviş Kınacı xx


Hacılar Erciyesspor: İbrahim Coşar xxx (Dk. 70 Hakan Karakaya xx), Bahadır Söylemez xxx, Yunus Emre Bayrak xxx, Şafak Onur Arı xxx, Hasan Talha Topal xx, Mehmet Akif Kahraman xx, Hacı Murat Arık xxx, Batuhan Çetiner x (Dk. 30 Arif Şener xx), Hasan Oyarkılıçgil xxx, İsmail Bingül xxx, Erdem Semih Tuğrul xxx


Goller: Taha Kınacı Dk. 77, Kerem Doğan Dk. 80 (Demirspor), İsmail Bingül Dk. 20 ve 35, Hasan Talha Topal Dk. 83 (Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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