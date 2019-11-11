Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan
Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor.
Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.
İşte haftanın maç sonuçları;
Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor
Amarat Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor
Kayserigücü FK 2-2 Tomarza Belediyespor
Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor
Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor
Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor
Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor
Esentepespor 2-1 Güneşspor
Gültepespor 9-0 Kafkasspor
Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor - KAYSERİ