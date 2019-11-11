Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında büyük heyecan

11.11.2019 09:47 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:52

Kayseri Birinci Amatör Küme'de heyecan her geçen hafta artarak devam ediyor. Her geçen hafta bir birinden kritik karşılaşmaların oynandığı A ve B Gruplarında 8.haftada bir birinden önemli sonuçlar alındı.



İşte haftanın maç sonuçları;



Kayseri Yavuzspor 3-2 Büyüleyenspor



Amarat Gençlikspor 2-0 Argıncıkspor



Kayserigücü FK 2-2 Tomarza Belediyespor



Kayseri OSB Atletikspor 7-1 Yeşilhisar Belediyespor



Makfitspor 3-1 Argıncık Esnafspor



Sanayi Esnafspor 4-1 Palasspor



Yeni Esenspor 2-1 Yerköyspor



Esentepespor 2-1 Güneşspor



Gültepespor 9-0 Kafkasspor



Başakpınar Belediyespor 0-1 Erciyes Reşadiye Grnçlikspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA