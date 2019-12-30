Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubu'nda şampiyonluk yarışı veren Tomarza Belediyespor, deplasmanda oynadığı maçta Kafkasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı.
Stat: Argıncık 2 No'lu Saha
Hakemler: Hüseyin Keğin **, Recep Güneş **, Mustafa Soner Yüce **
Kafkasspor: Engin Koray Albayrak xx, Bekir Böke xx, Abdulbaki İnce xx, Sabri Doğan xx, Resul xx, Osman xx, Burak Ekinci xx, Eser Şengil xx, Fırat Durgut xx, Furkan xx, Mustafa Erol xx
Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xx, Fatih Akbudak xx, Şükrü Pekel xx, Samet Öztürk xx, Abdullah Ulucan xx, Selçuk Yılmaz xx, Hakan Gazcıoğlu xx, Mehmet Helvacı xx, İlker Karadöl xx, Ahmet Can Öztürk xx, Erol Hayta xx
Goller: Burak Ekinci Dk. 74 (Pen.) (Kafkasspor), Ahmet Ekinci Dk. 62 (Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ