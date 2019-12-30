Kayseri Birinci Amatör Küme
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Yavuzspor, hafta sonu oynadığı maçta Yeni Esenspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Kayseri Birinci Amatör Küme A Grubunda şampiyonluk hedefleyen Kayseri Yavuzspor, hafta sonu oynadığı maçta Yeni Esenspor'u 2-0 mağlup ederek zirvedeki yerini korudu.
Stat: Argıncık Stadı 2
Hakemler: Suha Adıyaman xx, Recep Güneş xx, Furkan Ulu xx
Kayseri Yavuzspor: H.Anıl Tekin xxx, Tolga Taşoluk xxx, M.Burak Ekici xxx, Birkan Çelik xxx, Sedat Özdemir xxx, Fatih Bağçı xxx, Tugay Taşoluk xxx, Ali Püsküllü xxx, Ramazan Bulmuş xxx, (Dk.88 Mustafa Solak x), Durdu Mehmet Orçan xxx, İsmail Mete xxx (Dk.79 Görkem Gök x)
Yeni Esenspor: Selim Kolukısa x, Fatih Aslan x, Oğuz Arslan x, Oğuzhan Kocakent x, Onur Şimşek x, Mehmet Ekrem Ök x, Mustafa Tellioğlu x, Mehmet Hanifi Yavuz x, Akif Korkmazyürek x, Bekir Gürbüz x, (Dk. 75 Mustafa Karafakılı x), Resul Solma x
Goller: Tugay Taşoluk Dk.17, Durdu Mehmet Orçan Dk.39 (Kayseri Yavuzspor) - KAYSERİ