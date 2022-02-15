Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayseri ASKF kitap toplama kampanyası başlattı

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, (ASKF) Sümer Amatör Evi bünyesinde oluşturulacak olan okuma salonu için kitap toplama kampanyası başlattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, (ASKF) Sümer Amatör Evi bünyesinde oluşturulacak olan okuma salonu için kitap toplama kampanyası başlattı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, yeni projeler ile amatörlere hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Seçim vaatleri arasında bulunan okuma salonu için çalışmaların tamamlandığın dile getiren Önal, "Sümer Amatör Evi içerisinde yer alan bir salonumuzu okuma salonuna çevirdik. Buraya Kayseri sporuna büyük hizmetler vermiş Rahmetli Hasan ali Kilci'nin ismini verdik. Şimdi tüm amatör kulüplerimizi kitap bağışı kampanyamıza destek olmaya bekliyoruz. Spor dostluk, barış ve kardeşliktir. Biz büyük bir aileyiz. Okuma salonumuzu yine bizler kitaplarımız ile dolduracağız. Kitaplarımızın da gelmesi ile tüm spor paydaşlarımızı okuma salonumuza bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri, Kitap, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title