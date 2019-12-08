Kayseri 1. Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Lig'nin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Demirspor'u 6-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Lig'nin güçlü ekibi Kocasinan Şimşekspor, uzun süre 10 kişi oynadığı maçta Demirspor'u 6-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Stat: Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler: Birtan Ekren xx, Samet Uzun xx, Onur Aydın xx
Demirspor: Yüksel Karslıoğlu x, Alican Koçer x ( Dk. 75 Murat Çakmak x), Emircan Koçer xx, Sefa Akkaya x, Adem Ulu x ( Dk. 67 Ali Bektaş x), Behçet Ekinci x, İsmail Killik x, Anıl Taş x, Mehmet Koçak x, Taha Kınacı x ( Dk. 46 Serkan Erdoğan x), Furkan Erdoğan x
Kocasinan Şimşekspor: Vedat Arısoy xxx, Furkan İlhan xxx, Yiğit Yılmaz xxx, İsmail Can Erbaş xxx, Abdulkadir Baykaldı xxx, Yasin Eker xxx, Furkan Aslan xx ( Dk. 70 Utku Mesut Erdem x), Kadir Eren Üçal x, Berkay Arı xx ( Dk. 50 Mustafa Bulut x), Yusuf Aslan xxx ( Dk. 65 Ufuk Durman x), Abdülkadir Söyler xxx
Goller: Furkan Aslan Dk. 10, 25 ve 45, Ufuk Durman Dk. 72, Abdülkadir Söyler Dk. 75, Utku Mesut Erdem Dk. 85 ( Kocasinan Şimşekspor), Serkan Erdoğan Dk. 80 (Demirspor)
Kırmızı Kart Kadir Eren Üçal Dk. 38 (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ