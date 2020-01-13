Kayseri 1.Amatör Küme'de nefesler tutuldu

13.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:47

Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu oynanan karşılaşmalar ile heyecan devam etti. A Grubunda Başakpınar Belediyespor'un ardından Kayseri Yavuzspor'da şampiyonluğunu ilan ederken B Grubunda ise büyük heyecan devam ediyor.



A Grubu maç sonuçlar;



Kayseri Yavuzspor 3-2 Kayseri Güneşspor



Başakpınar Belediyespor 0-0 Yeni Esenspor



Argıncıkspor 4-3 Yerköyspor



Esentepespor 1-3 Erciyes Reşadiye Gençlikspor



Amarat Gençlikspor 3-0 Büyüleyenspor (Hükmen)



B Grubu maç sonuçları;



Palasspor 1-4 Kayserigücü FK



Akkışla Gençlikspor 2-1 Sanayi Esnafspor



Kafkasspor 2-2 OSB Atletikspor



Argıncık Esnafspor 1-4 Gültepespor



Tomarza Belediyespor 3-0 Yeşilhisar Belediyespor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA