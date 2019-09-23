Kayseri 1.Amatör Küme B-Grubu
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ilk maçında Sanayi Esnafspor, Kayseri OSB Atletikspor'u 2-1 mağlup etti.
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubunda ligin ilk maçında Sanayi Esnafspor, Kayseri OSB Atletikspor'u 2-1 mağlup etti. 3 golün atıldığı gergin maçta 2 kırmızı kart çıktı.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Arman Erkılıç x, Fatih Han Ayar x, Oğuzhan Çadır x
Sanayi Esnafspor: Furkan Soyoğlu xx, Burak Kefkir xx, Mehmet Göksel xxx, Erdal Demir xxx, Yusuf Beyazıt xxx, Erdal Kandemir xxx, Fatih Çetin xx, Selçuk Varlı xx, Furkan Karakaya xxx, Hüseyin Çakır xxx, Gökhan Yeşilbaş xxx
Kayseri OSB Atletikspor: Ali Birol x, Mustafa Yeşil x, Emre Şimşek x, Yusuf Aydoğdu x, Serkan Yıldız x, Yunus Emre Altıntaş x, Ali Çakıcı x, Mecit Kayabaşı x, Eray Lafcı x, Ömer Yıldız x, Mustafa Aydın x
Goller: Gökhan Yeşilbaş dk 70 (pen) ve 82 (Sanayi Esnafspor) Ömer Yıldız dk 30 (Kayseri OSB Atletikspor)
Kırmızı Kartlar: Emre Şimşek, Serkan Yıldız (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ