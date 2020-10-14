Kaynarca, mobilya imalatçılarına ev sahipliği yapacak

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yapılması planlanan Mobilya İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar başladı.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yapılması planlanan Mobilya İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi için çalışmalar başladı. 2022'nin Haziran ayında bitmesi beklenen sitede 168 dükkandan 105'i satıldı.

Kaynarca'da, Sakarya Mobilya İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından yapılacak olan Mobilya İmalatçılar Küçük Sanayi Sitesi ilgi gördü. Çalışmaları başlatılan projede 600 metrekarelik 168 dükkanın 105'i satıldı. Projenin, 2022 yılının ortalarında tamamlanması planlanıyor.

Proje hakkında bilgi veren Sakarya Mobilya İmalatçıları Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Lütfi Sunman, "Projemizde her biri 500 metrekare ve 100 metrekare sundurması olan 168 tane dükkan var. Bu dükkanların 105 tanesi satıldı. Kalan dükkanlar için üye kayıtlarına devam etmekteyiz. Toplamda 2 bin 500 ile 3 bin arasında istihdam sağlanacağını düşünüyoruz. İnşallah 2022'nin haziran ayında her şey bitmiş olacak" dedi.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli ise yatırımcıları davet ederek, "Kaynarca'mızda şu anda büyük 2 tane mobilya bölgemiz var. Bunlardan bir tanesi Mobilya Organize Sanayi Bölgesi'dir. Bu bölgede 41 parselin 40 tanesi satılmış durumda. 3 fabrika ise imalata başladı. SAMİKOP da inşaat çalışmasına başlanacak. Burası Türkiye'nin mobilya merkezi haline gelecek. Bütün yatırımcılarımızı buraya bekliyoruz. Meslek liselerimizde de mobilya eğitimi olduğu için iş gücü noktasında da bir sıkıntımız olmayacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat HAZER