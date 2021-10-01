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Kaynana-gelin çatışması! Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok

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Uzun süredir Georgina Rodriguez'le birlikte yaşayan ancak bunu evlilikle taçlandırmayan Ronaldo'nun, annesi yüzünden adım atamadığı iddia edildi İngiliz basınında. Anne Dolores'in, geçmişte Georgina için 'Paragöz' diye düşüncesi olduğu, oğlunun evlenmesini istemediği belirtildi. Irina Shayk'ı isteyen Ronaldo'nun annesi Dolores'in, yeni yeni Georgina'ya kanı ısındı.

Cristiano Ronaldo, çok düşkün olduğu annesi Maria Dolores dos Santos Averio sebebiyle Georgina ile dünya evine girememiş. Georgina, Ronaldo'dan bir çocuğu olmasına rağmen diğer tüm çocukları da kendi evladı gibi sahiplendi. Onları büyüttü. Ronaldo'nun bunlara rağmen neden Georgina ile evlenmediği konuşuluyordu.

Kaynana-gelin çatışması! Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok

"EKONOMİK NEDENLER"

IBTimes'ın Marca'ya dayandırdığı habere göre; Dolores, Georgina'nın ekonomik nedenlerden dolayı, adeta 'paragöz'lük düşüncesiyle Ronaldo'nun yanında olduğunu düşünüyordu. Ancak bu fikri yeni yeni değişmeye başladı.

Kaynana-gelin çatışması! Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok

KANI YENİ ISINDI

Dolores, artık oğlunun evlenmesini istiyor. 2020'de nişanlanan çiftin ne zaman düğün yapacağı merak konusu oldu. Çocuk yaşta babasını kaybeden Ronaldo, annesinin sağlığının bozulmaması için heyecanı yüksek maçları izlettirmiyor.

Kaynana-gelin çatışması! Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok
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Haber: Kaynana-gelin çatışması! Ronaldo'nun evliliğine annesinden izin yok - Haberler Spor
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