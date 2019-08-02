Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan birinin Kaynak Holding'in kurucularından Kemal B. olduğu belirtildi.

2.08.2019 17:21
Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı

İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan birinin Kaynak Holding'in kurucularından Kemal B. olduğu belirtildi.

Kaynak: Dunya.com

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