Kaynak Holding'in kurucusu yakalandı
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan birinin Kaynak Holding'in kurucularından Kemal B. olduğu belirtildi.
İzmir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan birinin Kaynak Holding'in kurucularından Kemal B. olduğu belirtildi.
Kaynak: Dunya.com
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