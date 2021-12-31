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Kaymakam Yelek'ten tekstil atölyesine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten tekstil atölyesine ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede iş istihdamını arttırmak amacıyla iş adamı İsmail Aydın tarafından açılan Hzn Tekstil Atölyesini ziyaret etti.

BİTLİS (İHA) - BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, ilçede iş istihdamını arttırmak amacıyla iş adamı İsmail Aydın tarafından açılan Hzn Tekstil Atölyesini ziyaret etti.

Ziyareti esnasında hem atölyeyi dolaşan hem de çalışanlarla sohbet eden Kaymakam Yelek, yetkililerden iş ve işçilerle ilgili bilgi aldı. Çalışanlarla da sohbet eden Kaymakam Yelek, bu tür iş yerleri sayesinde istihdam sağlandığını ve ilçedeki işsiz sayısının ise düştüğünü söyledi. Hizan'ın genç nüfus bakımından yüksek potansiyele sahip olduğunu ifade eden Kaymakam Yelek, "İlçemizde işsizlik oranlarını düşürmek için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada elimizden geleni yapacağız. Bu bağlamda bu iş yerimiz ve benzeri istihdam sağlayan iş yerlerin kapasitesini artırabilmeleri amacıyla kaymakamlık olarak elimizden gelen desteği sunacağız" diye konuştu. - BİTLİS

Kaymakam Yelek'ten tekstil atölyesine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten tekstil atölyesine ziyaret

Kaymakam Yelek'ten tekstil atölyesine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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